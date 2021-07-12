Певица показала фото с ванной комнаты.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что всегда любила лето и с нетерпением ждала этой поры. Но вот в этом году ей очень сложно переносить такую жару.

Поэтому звезда решила показать фанам, как борется с такой невыносимой для нее жарой. Каменских позировала обнаженной в ванне с кучей пены.

"Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все. Тем не менее лето - это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный! Короче, как-то так", - написала Настя в Instagram.

"Классная фотография", "Пойду куплю пены на вечер", "Лето - это когда тепло и радостно, а не как сейчас, жарит на шкварку", - пишут фаны.

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Автор: Диана Могилевич