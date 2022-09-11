Исполнительница поблагодарила украинских военных за то, что они приближают победу.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, позировала на фоне уничтоженной техники оккупантов и обратилась к россиянам, которые пришли с войной в нашу страну.

Соответствующие фотографии и пост артистка разместила на своей странице в Instagram.

"200 дней полномасштабной войны и борьбы за свободу и независимость, которую хотели отобрать! Просто возвращайтесь туда, откуда пришли! Забирайте весь свой металлолом с нашей земли. Хватит воровать чужие жизни, территории, культурное достояние, свободу страны... и даже стиральные машины и унитазы", - написала поп-дива.

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Также она поблагодарила ВСУ за то, что они приближают победу и делают все возможное, чтобы захватчики пожалели, что ступили на нашу свободную землю.

"И как написано на моей футболке: "Та від'їб***ся ви від нас!" - обратилась Каменских к россиянам.

Напомним, Каменских только недавно вернулась домой. Украину она покинула еще до 24 февраля вместе со своим мужем Потапом, мамой и свекровью. Незадолго до полномасштабного вторжения они полетели отдыхать, за что потом получили волну критики - подписчики уверены, что звезды якобы знали о наступлении и решили сбежать.

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