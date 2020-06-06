"Не идут тебе эти выкрутасы": Настя Каменских расстроила фанатов серьгой в носу (фото)

Певица снялась в бежевом костюме, состоящем из кроп-топа и юбки с высокой талией.

33-летняя певица Настя Каменских похвасталась очередным пикантным луком.

Читайте также"Радуете глаза!": сияющая Настя Каменских очаровала сеть посвежевшим видом (фото)Новый снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram.

«Namaste», – подписала фото Каменских.

На снимке она запечатлена в бежевом костюме, состоящем из кроп-топа и юбки с высокой талией. Длина юбки не видна, но понятно, что она сидит точно по фигуре Каменских.

Сексуальный аутфит Настя Каменских дополнила пирсингом с цепочкой в носу, что не все оценили. «Настя, не идут тебе все эти выкрутасы, серьги в носу, не по-украински, это нам чужое, а ты наша», «Настенька, ты очень красивая, но когда одеваешь кольца…» - отметили ее подписчики в комментариях.

Ранее УНИАН писал, как Каменских рассказала о своем правильном рационе питания, благодаря которому держит себя в хорошей форме.

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