В кадре Настя "засветила" животик, видно, что артистка заметно похудела.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, на котором показала, как утром радуется лучам солнца.Читайте также42-летняя Ани Лорак сверкнула идеальной фигурой (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Каменских одета в белый трикотажный свитер и джинсы с высокой талией.

Дополнила образ звезда распущенными кудрявыми волосами, а на ее лице не было макияжа. Настя выглядит великолепно.

"Утреннее солнце", - подписала кадр певица.

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Автор: Ольга Робейко