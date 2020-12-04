Каменских красиво выглядит / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото, на котором показала, как утром радуется лучам солнца.Читайте также42-летняя Ани Лорак сверкнула идеальной фигурой (фото)
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Каменских одета в белый трикотажный свитер и джинсы с высокой талией.
Дополнила образ звезда распущенными кудрявыми волосами, а на ее лице не было макияжа. Настя выглядит великолепно.
"Утреннее солнце", - подписала кадр певица.
Каменских красиво выглядит / фото instagram.com/kamenskux
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