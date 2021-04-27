Певицу высмеяли в Instagram.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое фото с отдыха в Мексике.

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Девушка предстала в бюстгальтере, черной шляпе и обмотала бедра парео. При этом трусиков на ней не видно.

"Рассекаешь без трусов?", "И не забыть надеть трусы", "А что по белью?", "Есть, где фантазии разгуляться", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Отметим, Настя улетела в Мексику со своей мамой и лучшей подругой для съемок реалити "Девочки рулят".

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Автор: Диана Могилевич