Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новые фотографии.
Читайте такжеГолая Настя Каменских восхитила сеть
На снимке звезда позирует в длинном серебристом платье с пайетками. А его главной особенностью является высокий вырез на ножке. Дополнила Настя такое платье черными ботфортами на каблуке. Наверх она накинула кожаную курточку. В целом образ получился яркий и сексуальный.
"Образ бомбический", "Невероятная красавица", "Истинная энергия страсти", - написали фанаты.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Другие новости УНИАН:
- Настю Каменских расхвалили за фото в трусиках
- В сеть "слили" фото поцелуя Насти Каменских и Потапа
- Настя Каменских появилась перед фанатами в дерзком аутфите
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram