Певица предстала в ярком образе.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новые фотографии.

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На снимке звезда позирует в длинном серебристом платье с пайетками. А его главной особенностью является высокий вырез на ножке. Дополнила Настя такое платье черными ботфортами на каблуке. Наверх она накинула кожаную курточку. В целом образ получился яркий и сексуальный.

"Образ бомбический", "Невероятная красавица", "Истинная энергия страсти", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич