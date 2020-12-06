Певица показала снимок, на котором предстала с кудряшками.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в одном из образов, который примерила для съёмок клипа на песню Vibe. Настя предстала в блестящем сером платье, поверх которого накинула кожаную курточку.

Волосы девушка распустила и сделала свои уже такие привычные кудряшки. Дополнила она образ длинными сережками.

"Очень красивая", "Вау, шикарная", "Ну какая же ты завораживающая", "Королева", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич