Недавно хореограф получил украинское гражданство, что очень его порадовало.

Хореограф Амадор Лопес показал новую брутальную прическу, которая очень понравилась его фанаткам. Недавно он получил украинское гражданство, а теперь его назвали "настоящим казаком",

Новый имидж Лопес показал в Stories своего Instagram.

Хореограф уже долгое время делал себе экстравагантный "чубчик", однако сегодня он пошел к парикмахеру и сделал новую прическу. Теперь Лопес выглядит брутальным и стильным мужчиной. Сам он, судя по фото, также доволен новым имиджем.

"Настоящий казак", - написали в комментариях на странице Лопеса фанатки, которым понравился новый образ.

Недавно хореограф рассказал, что он получил украинское гражданство. Однако 4 дня назад Лопес написал, что он до сих пор не получил паспорт Украины, хотя уже имеет вид на жительство. По словам танцора, его еще рано поздравлять, ведь ему не удается отказаться от паспорта гражданина Венесуэлы.

Сейчас он не может поехать в посольство, ведь ближайшее из учреждений находится в РФ. Из-за коронавируса и политической ситуации Лопес вынужден оставаться без паспорта Украины. Однако он надеется, что уже скоро ситуация будет решена.

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Автор: Виолетта Орлова