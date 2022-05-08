Телеведущая поздравила своего супруга с Днем ангела.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила с Днем ангела своего супруга Юрия Горбунова. Она пообещала ему, что после войны они снова будут вместе и их семья станет еще больше.

"Мой родной Юра, с Днем ангела тебя. Мы, как и много украинских семей сейчас не вместе, мы не планируем нашу жизнь, но мы живы и поэтому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться дольше, чем на рабочий день и наша семья будет больше", - написала телеведущая в Instagram.

Словами о "наша семья будет больше" Осадчая заинтриговала. Ранее они с Горбуновым неоднократно говорили о том, что обсуждали усыновление ребенка, который потерял родителей во время войны. Возможно, звездная пара решиться на этот поступок совсем скоро.

Напомним, ранее Осадчая рассказала о 6-месячном малыше, который 8 недель провел в бомбоубежище "Азовстали".

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