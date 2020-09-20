Наоми Кэмпбелл опубликовала новые снимки.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram фотографии с мужчиной.

На одном из фото девушка предстала в белых лосинах. Верх у нее абсолютно голый. А обнаженную грудь она прикрыла мужчиной, с которым позировала. На другом фото Наоми уже в одних черных трусиках. Стоит отметить, что снимки получились достаточно пикантные.

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Автор: Диана Могилевич