Украинская блогер-миллионник Таня Парфильева поделилась с поклонниками радостной новостью - они с мужем Иваном Кришталем ждут первенца.
Пара еще до начала полномасштабного российского вторжения планировала завести ребенка, однако из-за проблем со здоровьем Тане не удавалось забеременеть. Поэтому они начали обследоваться у врачей, чтобы осуществить свою мечту.
Оказывается, что у Парфильевой были проблемы с гормонами и щитовидной железой. Однако врачи помогли ей устранить все проблемы, и вот сейчас она на 19-й неделе беременности.
"+1", - лаконично написала блогер в Instagram.
А вот ее супруг был более эмоциональным. Он написал: "Не описать словами, какие эмоции я испытываю".
Поклонники поздравили будущих родителей
- "Наконец-то! Коты"
- "Я в шоке. Поздравляю от всей души"
- "Этот ребенок еще не понимает, как сильно ему повезло с родителями. Рад за вас, и поздравляю с пополнением"
- "У вас будет очень красивый малыш"
- "Ты будешь прекрасной мамой, а Ваня - папой"
- "Таня, мы уже все очень сильно любим этого ребенка"
Напомним, беременная Рианна превзошла всех на церемонии "Оскар".