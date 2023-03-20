Пара ждет первенца / instagram.com/vanyakryshtal

Украинская блогер-миллионник Таня Парфильева поделилась с поклонниками радостной новостью - они с мужем Иваном Кришталем ждут первенца.

Пара еще до начала полномасштабного российского вторжения планировала завести ребенка, однако из-за проблем со здоровьем Тане не удавалось забеременеть. Поэтому они начали обследоваться у врачей, чтобы осуществить свою мечту.

Оказывается, что у Парфильевой были проблемы с гормонами и щитовидной железой. Однако врачи помогли ей устранить все проблемы, и вот сейчас она на 19-й неделе беременности.

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"+1", - лаконично написала блогер в Instagram.

А вот ее супруг был более эмоциональным. Он написал: "Не описать словами, какие эмоции я испытываю".

Парфильева уже на 19-й неделе беременности / instagram.com/vanyakryshtal

Поклонники поздравили будущих родителей

  • "Наконец-то! Коты"
  • "Я в шоке. Поздравляю от всей души"
  • "Этот ребенок еще не понимает, как сильно ему повезло с родителями. Рад за вас, и поздравляю с пополнением"
  • "У вас будет очень красивый малыш"
  • "Ты будешь прекрасной мамой, а Ваня - папой"
  • "Таня, мы уже все очень сильно любим этого ребенка"
Таня Парфильева беременна / Скриншот Instagram

Напомним, беременная Рианна превзошла всех на церемонии "Оскар".

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