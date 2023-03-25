Певица уверяет, что Филипп Киркоров понимает, что сейчас на самом деле происходит в Украине.

Певица Светлана Лобода дала интервью блогерше Рамине Эсхакзай и рассказала, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она писала своим российским коллегам.

"Когда все началось, я писала многим артистам, в том числе переписывались с Киркоровым. Я просила их не поддерживать режим и просила понять нас, показывала кадры, отправляла видео. Киркоров говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает, но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех", - предположила Светлана Лобода.

Отметим, что сама Лобода долгое время занимала неоднозначную позицию. Так, до 24 февраля 2022 года она активно выступала в России, а после этого хоть и заявила о позиции против войны, но сделала это не сразу. Именно поэтому ее имя нередко ставят в список предателей наряду, например, с Ани Лорак. Лобода считает, что это несправедливо.

"Мы сегодня находимся здесь в Киеве, а они находятся в России, работают и живут там. Поэтому люди, сравнивающие нас, это люди или нечестные, или просто они манипуляторы", - заявила Лобода.

Чем сейчас занимается Лобода

В течение последнего года Светлана Лобода пытается дать своим украинским поклонникам понять, что она одумалась и теперь делает все для своей страны. Так, она дает благотворительные концерты за границей, и заявляет, что часть от своих доходов перечисляет на восстановление разрушенных городов.

Также артистка стала петь на украинском. Например, недавно вышел ее альбом "Made in U". Некоторые поклонники благодарны ей за сознательную позицию, но часть бывших слушателей Светланы утверждает, что она делает это только для того, чтобы не потерять популярность.

Напомним, Лобода прокомментировала продажу особняка в Москве.

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