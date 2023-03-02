Поклонники разделились на два лагеря.

Российский шоумен Дмитрий Нагиев вышел на связь с поклонниками. Он записал видео под песню Михаила Круга "Владимирский централ", которая начинается со слов, что пришла весна и лучики тепла доверчиво глядят в окно.

Такой ролик он подписал следующими словами:

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна".

Несмотря на то, что он открыто не осуждает войну в Украине, а только намекает на это в своих видеообращениях, в этот раз в кадре он появился в сине-желтой куртке.

Россияне увидили в этом поддержку Украины и решили уточнить у Нагиева, где он сейчас находится. А вот украинцы поблагодарили его за человечность. Однако были и те украинцы, которые призвали его открыто говорить о полномасштабном российском вторжении.

Что пишут пользователи сети

"Дмитрий, привет вам из Днепра! От всей души огромное спасибо за то, что вы против войны в моей стране. За вашу человечность и смелость"

"Дмитрий, благодаря вам есть надежда, что не все в стране напрочь отбитые, благодарю вас"

"Многозначительно постоять, покрасоваться на камеру, напустить тумана, что бы народ под постом глотки друг другу перегрыз, доказывая, что он за наших! Год прошёл... Может уже пора прямо озвучить свою гражданскую позицию, коль вас народ считает лидером мнений?"

"Красавчик, Украина победит"

"Актер... Без слов сыграл"

Позиция Дмитрия Нагиева по войне в Украине

Актер последний год неактивно ведет свои соцсети. 24 февраля 2022 года он призвал остановить войну, затем публиковал некоторые видео с намеком на осуждение кремлевской власти.

Недавно он отказался вести российскую премию. Нагиев сказал, что обязательно это сделает, но не сейчас.

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