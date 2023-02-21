Он отказался вести премию "Муз-ТВ".

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что не будет вести в этом году музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ". Таким образом он вероятно выразил осуждение полномасштабной войны в Украине.

Как говорится в сюжете телеканала FreeДом, с начала большой войны он не критиковал путинскую власть, но выпустил несколько видео с явным подтекстом, где говорил, что ему хочется просто пожить и поработать и выразил сожаление тем, что время уходит безвозвратно.

Самым скандальным было видео, выпущенное в первый месяц полномасштабной войны, под антивоенную песню группы "Аквариум" - "Поезд в огне".

"Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой", - поется в песне.

И в течении последнего года Нагиев почти не вел соцсети, исчез из информационного пространства и даже не вел российские концерты. Последнее, что он говорил: "До свидания! Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я старый натворил?"".

А после деоккупации Бучи Нагиев выложил черно-белое фото с подписью "Может хватит". Много лет он говорил, что против любых воин, а еще резко негативно высказывался против путинского режима.

Актер даже делился впечатлениями после визита в Киев. Он говорил, что Киев - "живой" и "гордый", а украинцы - добродушные и открытые люди. Но перед своей многомиллионной аудиторией он так и не сказал правду о войне в Украине. Возможно, он просто боится за свою жизнь или боится потерять заработок.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев рассказал о болезни, которая мучает его 20 лет.

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