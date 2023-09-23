Певица объяснила, почему ее концерт в Вене был отменен.

Певица Надя Дорофеева рассказала, что ее шантажируют. Звезда раскрыла все детали скандала и объяснила, почему ее недавний концерт в Вене так и не состоялся.

"Меня возмущают предприниматели, которые прикрывают свою коммерческую деятельность, непрофессионализм и вообще все на свете, волонтерством! 9 августа наш сольный концерт в Вене забронировала частный организатор Виктория Орлова, оплатив 50% гонорара. Вышла реклама, все вроде ок. Конечно, как и все организаторы, она сказала, что часть прибыли пойдет на благотворительность. А мы в ответ сделали 20% скидки за выступление. 16 сентября мы всей командой прилетели в Вену, приехали на саундчек. И оказалось, что у нас не выполнен технический райдер", - рассказала певица.

По словам Дорофеевой, она никогда до этого не видела таких условий для выступления. Певица и ее команда поняли, что давать концерт просто невозможно.

"У меня за 15 лет концертной деятельности случалось разное. Но такого, чтобы элементарно не было ни техников, ни стоек, микрофонов, большинства кабелей... Вместо технической поддержки на сцене был 17-летний парень, который сказал, что в этом почти нет опыта. Конечно, мы отказались выступать, потому что это технически было невозможно", - пояснила звезда.

После этого организатор концерта извинилась. Кроме этого, Дорофеевой вернули вторую часть ее гонорара, ведь отмена выступления произошла не по вине певицы. Но на этом все не закончилось.

"Целую неделю они не возвращали людям деньги и обещали перенос концерта, хотя мы сразу сказали, что никаких переносов и сотрудничества с такой компанией не будет. Наша команда сразу пыталась связаться с ОО "Мрія" после их заявлений о переносе. С нами не выходили на связь, а потом начали звонить нам с незнакомых номеров и шантажировать", - добавила Дорофеева.

При этом она отметила, что до этого не имела никаких дел с ОО "Мрія", но уже услышала немало негативных отзывов об этом учреждении. По словам Дорофеевой, такие скандалы случаются не впервые, другие артисты тоже жаловались на проблемы с организацией и проведением выступлений из-за этой ОО.

Напомним, об отмене концерта певица сообщила несколько дней назад. Она отметила, что такое произошло впервые в ее карьере.

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