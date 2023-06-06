Певица похвасталась летними фото.

Украинская певица Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в стильном летнем образе - черных штанах и белой майке, на которую накинула рубашку.

Дополнила она образ трендовой прической - высоким пучком с несколькими выпущенными локонами у виска. Знаменитость мило улыбалась в камеру, радуясь приходу лета.

"Неужели лето?" - подписала фото Додо.

Видео дня

На фото можно заметить, что певица не надела нижнее белье, тем самым слегка засветив "лишнее". Однако поклонников это не смутило, и они засыпали звезду комплиментами.

Что пишут в сети

"Поджог"

"Очень красивая"

"Невероятная"

"Как тебе идет этот "лук""

"Просто огонь"

"Наша любовь"

Кроме того, Надя Дорофеева анонсировала выход песни, которую ранее исполняла только на концертах. Трек настолько понравился поклонникам, что они выучили его наизусть, чем очень порадовали знаменитость. Поэтому она решила выпустить релиз.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о пережитой операции на груди.

Вас также могут заинтересовать новости: