Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков.

Украинская певица Надя Дорофеева восхищает своей откровенностью с поклонниками. Звезда не только может поговорить о личном, но и показывает пикантные кадры.

На новых снимках Дорофеева позирует в кружевных трусиках и кофте, которую приподняла, чтобы похвастаться прессом. Стоит отметить, что фигура у Нади стройная и подтянутая.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят разноцветная", - подписала фото певица.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото Аллы Пугачевой в объятиях Киркорова"Какая фигура", "Шикарная Дорофеева", "Надя, кидай Вову и выходи за меня", "Прямо влюбился", "Надей можно чайник подогревать", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась новым тату.

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