Звезда отдыхает в Мексике вместе со своим супругом Владимиром Дантесом.

Украинская певица Надя Дорофеева решила сделать себе небольшой отпуск и отправилась в Мексику, чтобы восстановить силы и наполнится энергией перед предстоящим сезоном "Голоса страны", в котором она будет одним из звездных тренеров.

На одном из фото, сделанных в солнечном Тулуме, звезда позирует на берегу моря в раздельном купальнике. При этом Надя лежит на животе, демонстрируя упругие ягодицы.

"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", - с юмором подписала певица фото.

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Напомним, ранее Надя Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом.

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