Пара выглядит очень счастливой. Они периодически показывают совместные фотографии.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после развода с Владимиром Дантесом начала встречаться с ресторатором Мишей Кацуриным, показала сладкие поцелуи с ним.

Поклонники звезды попросили ее показать фотографию, которую еще никто не видел. Поэтому Надя опубликовала романтический снимок со своим новым возлюбленным. В кадре Кацурин обнимает Дорофееву и сладко целует. При этом в руке он держит огромный букет пионов.

Отметим, о романе Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стало известно не так давно. Поклонники, конечно, подозревали, что у них отношения, но все же были шокированы, когда это подтвердилось.

Відео дня:

Надю Дорофееву и Владимира Дантеса считали одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. И какое было разочарование поклонников, когда они сообщили о разводе. А позже стало известно, что Надя ушла к Михаилу, а Вова начал больше времени проводить с экс-женой Кацурина - Дашей.

Напомним, ранее Михаил Кацурин отказался публично обсуждать Надю Дорофееву.

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