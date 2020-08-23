Экс-"виагра" Надежда Мейхер показала лицо без макияжа
12:26, 23 августа 2020Звезды
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Надежда Мейхер опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/nadyameiher
Экс-участница группы "ВиаГра" Надежда Мейхер опубликовала в Instagram новую фотографию.
38-летняя женщина позирует в серой футболке и с распущенными волосами. Также звезда предстала без макияжа.
"Почему вы такая красивая?", "Вы крутая женщина", "Браво", "Это прекрасно", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/nadyameiher
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