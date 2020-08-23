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Экс-"виагра" Надежда Мейхер показала лицо без макияжа

12:26, 23 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/nadyameiher

38-летняя женщина позирует в серой футболке и с распущенными волосами. Также звезда предстала без макияжа.

"Почему вы такая красивая?", "Вы крутая женщина", "Браво", "Это прекрасно", - написали фанаты.

Певица показала фото / instagram.com/nadyameiher

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Автор: Диана Могилевич

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