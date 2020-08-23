Экс-"виагра" Надежда Мейхер показала лицо без макияжа

Надежда Мейхер опубликовала новое фото.

Экс-участница группы "ВиаГра" Надежда Мейхер опубликовала в Instagram новую фотографию.

38-летняя женщина позирует в серой футболке и с распущенными волосами. Также звезда предстала без макияжа.

"Почему вы такая красивая?", "Вы крутая женщина", "Браво", "Это прекрасно", - написали фанаты.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич