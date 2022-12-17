Артисты уже не первый раз пытаются попасть на Евровидение. В этом году жюри и украинцы практически единогласно проголосовали за них.

17 декабря в Киеве состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2023. Согласно оценкам жюри и голосам зрителей, первое место досталось тернопольской группе TVORCHI. Вот как саунд-продюсер Андрей Гуцуляк прокомментировал свою победу сразу после оглашения результатов:

"Я скажу честно - мы не готовились к речи, потому что не думали, что выиграем. Мы хотим поблагодарить каждого, кто нас поддержал, каждого, кто слушает музыку, и каждого, кто сейчас борется на фронте. Это очень важно. Мы постараемся сделать максимум, чтобы достойно представить Украину в Ливерпуле".

Вокалист Джеффри Кенни добавил:

"Спасибо, Украина. Спасибо, жюри. Спасибо за голоса. И слава Украине!".

Как прошел Нацотбор на Евровидение 17 декабря

Мероприятие провели в укрытии в Киеве. Участников, зрителей и журналистов просили не разглашать место проведения, чтобы избежать провокаций. Ведущий Тимур Мирошниченко отметил, что Нацотбор проводился на глубине 90 метров.

Вся техника и оборудование запитаны от генераторов, поскольку из-за массированных атак по всей стране задействованы графики отключений света.

Выступление TVORCHI на Нацотборе

Напомним, финалисты Нацотбора в прямом эфире заявили, что им стыдно за музыку Kalush Orchestra, Skofka и Тринчер.

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