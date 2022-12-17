17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. После всех выступлений участников открылись линии для голосования. Так, у зрителей был всего час, чтобы проголосовать за своего фаворита. 

Отметим, баллы зрителей и жюри суммируются. Тот участник, который получит наивысший бал, победил в конкурсе.

Тарас Тополя сказал, что жюри оценивали творческий потенциал, мастерство, вокал, артистизм финалистов. Джамала же отметила, что понимает, как тяжело было финалистам. Юлия Санина добавила, что быть большим артистом - нелегко, а быть представителем на масштабных площадках - это миссия.

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Баллы от жюри

  • Moisei - 1 балл
  • Tember Blanche - 2 балла
  • Angelina - 3 балла
  • 2TONE - 4 балла
  • OY Sound System - 5 баллов
  • FIINKA - 6 баллов
  • DEMCHUK - 7 баллов
  • Jerry Heil - 8 баллов
  • TVORCHI - 9 баллов
  • KRUTЬ - 10 баллов

Как проголосовали зрители

  • Angelina - 1 балла
  • OY Sound System - 2 балла
  • Tember Blanche - 3 балла
  • DEMCHUK - 4 балла
  • 2TONE - 5 баллов
  • Moisei - 6 баллов
  • FIINKA - 7 баллов
  • KRUTЬ - 8 баллов
  • Jerry Heil - 9 баллов
  • TVORCHI - 10 баллов

Таким образом в Нацотборе победила группа TVORCHI, которая исполнила песню Heart of steel.

Победители Нацотбора на Евровидение-2023 – группа TVORCHI / Скриншот

Напомним, как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2023.

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