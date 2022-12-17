Согласно общим результатам, победили в конкурсе TVORCHI.

17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. После всех выступлений участников открылись линии для голосования. Так, у зрителей был всего час, чтобы проголосовать за своего фаворита.

Отметим, баллы зрителей и жюри суммируются. Тот участник, который получит наивысший бал, победил в конкурсе.

Тарас Тополя сказал, что жюри оценивали творческий потенциал, мастерство, вокал, артистизм финалистов. Джамала же отметила, что понимает, как тяжело было финалистам. Юлия Санина добавила, что быть большим артистом - нелегко, а быть представителем на масштабных площадках - это миссия.

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Баллы от жюри

Moisei - 1 балл

Tember Blanche - 2 балла

Angelina - 3 балла

2TONE - 4 балла

OY Sound System - 5 баллов

FIINKA - 6 баллов

DEMCHUK - 7 баллов

Jerry Heil - 8 баллов

TVORCHI - 9 баллов

KRUTЬ - 10 баллов

Как проголосовали зрители

Angelina - 1 балла

OY Sound System - 2 балла

Tember Blanche - 3 балла

DEMCHUK - 4 балла

2TONE - 5 баллов

Moisei - 6 баллов

FIINKA - 7 баллов

KRUTЬ - 8 баллов

Jerry Heil - 9 баллов

TVORCHI - 10 баллов

Таким образом в Нацотборе победила группа TVORCHI, которая исполнила песню Heart of steel.

Напомним, как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2023.

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