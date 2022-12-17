17 декабря состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2023. После всех выступлений участников открылись линии для голосования. Так, у зрителей был всего час, чтобы проголосовать за своего фаворита.
Отметим, баллы зрителей и жюри суммируются. Тот участник, который получит наивысший бал, победил в конкурсе.
Тарас Тополя сказал, что жюри оценивали творческий потенциал, мастерство, вокал, артистизм финалистов. Джамала же отметила, что понимает, как тяжело было финалистам. Юлия Санина добавила, что быть большим артистом - нелегко, а быть представителем на масштабных площадках - это миссия.
Баллы от жюри
- Moisei - 1 балл
- Tember Blanche - 2 балла
- Angelina - 3 балла
- 2TONE - 4 балла
- OY Sound System - 5 баллов
- FIINKA - 6 баллов
- DEMCHUK - 7 баллов
- Jerry Heil - 8 баллов
- TVORCHI - 9 баллов
- KRUTЬ - 10 баллов
Как проголосовали зрители
- Angelina - 1 балла
- OY Sound System - 2 балла
- Tember Blanche - 3 балла
- DEMCHUK - 4 балла
- 2TONE - 5 баллов
- Moisei - 6 баллов
- FIINKA - 7 баллов
- KRUTЬ - 8 баллов
- Jerry Heil - 9 баллов
- TVORCHI - 10 баллов
Таким образом в Нацотборе победила группа TVORCHI, которая исполнила песню Heart of steel.
Напомним, как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2023.