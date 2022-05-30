Так фанаты решили высказать свою поддержку украинцам.

В Кракове состоялся концерт легендарной немецкой группы Scorpions. Прямо во время исполнения культовой композиции "Wind of change" слушатели развернули рядом со сценой огромный сине-желтый флаг в поддержку Украины. Видео опубликовано в Instagram-аккаунтах.

"Краков! Польша! Мы искренне благодарим за этот трудный и очень эмоциональный вечер. Мы любим вас", - высказались музыканты на странице группы Scorpions в Instagram.

Во время выступления артистов на фоне на экране был изображен пацифик сине-желтого цвета - международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения.

Напомним, Барских посвятил украинскую песню "Чекай мене" всем, кто ждет любимых с войны.

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