Артист, который недавно совершил каминг-аут, признался, что состоял в отношениях с мужчиной.

Украинский артист MELOVIN рассказал в программе "Светская жизнь", что шесть лет состоял в отношениях с мужчиной. Но все эти годы они тщательно скрывали свой роман.

Тогда артист боялся признаться в своей ориентации окружающим. Но причиной расставания стало не это, а то, что их отношения стали более холодными. Как признался певец, ему постоянно нужно получать новые эмоции.

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала, и наоборот. Я очень неоднозначный человек", - сказал MELOVIN.

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Также он добавил, что сейчас не готов к новым отношениям. Но после того, как он совершил каминг-аут ему стало поступать много сообщений.

Кто такой MELOVIN

Константин Бочаров - украинский певец, композитор, музыкант, продюсер. Победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

5 июля 2021 года в первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend совершил каминг-аут как бисексуал. Перед зрителями на сцене Melovin поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, затем достал радужный флаг. После выступления артист выразил возмущение тем, что эпизод не попал в прямую трансляцию на телеканале M1.

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Автор: Диана Могилевич