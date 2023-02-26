По ее словам, Алекс писал ей гадости.

Финалистка 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая после окончания шоу рассказывала, что какое-то время переписывалась с главным героем Алексом Топольским. Он пытался возобновить с ней отношения и говорил, что сделал неправильный выбор в финале.

Однако произошла ситуация, которая удивила Сашу и оскорбила, поэтому она решила прекрать любое общение с Топольским. В интервью Алине Доротюк она сказала, что как-то Алекс записал ей голосовое сообщение и наговорил кучу гадостей.

"Он мне записал голосовое сообщение. Я не поняла, к чему. Я так поняла, что он был или пьяный, или под кайфом. Голос был такой, не совсем его. Он мне так и записал: "Ты знаешь, я все пересмотрел. Ты в доме вела себя отвратительно". Вот мне очень понравилось: "Зачем я тебя вообще там держал? Зачем я тебя тянул до последней серии". Тянул он меня… Трусы бы лучше ты свои подтянул. Мне было неприятно", - сказала Саша.

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Девушка добавила, что ей было неприятно и от того, что Топольский начал вспоминать ее детские травмы и говорить, что ей нужно с этим делать.

"И особенно неприятно, когда он начал мне говорить: "У тебя столько детских травм, тебе нужно это решать, иди разводи мужиков". Какие-то фразы из ниоткуда", - добавила Саша.

Напомним, ранее Саша Мудрая из "Холостяка" впервые рассказала о бойфренде-американце.

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