Артист оригинально поздравил звезду с днем рождения.

Российской певец Филипп Киркоров признался Оле Поляковой в любви на украинском языке. Он назвал звезду "своей королевой", а себя - "королем Солнца".

Так Киркоров поздравил Полякову с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с певицей и написал свои пожелания на украинском языке.

В своем поздравлении артист отметил, что артистка - "будущая королева Евровидения".

"Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга! Номер 1! Будущая королева Евровидения!",- написал Киркоров.

Кроме этого он признался Поляковой в любви, однако отметил, что имеет с певицей только дружеские отношения. Киркоров "рассыпался в комплиментах и не забыл пожелать всего наилучшего еще и для семьи певицы.

"Поздравляю тебя с Днем рождения. Ты лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного, здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам девочкам. Твой друг Король Солнца, Филипп", - добавил Киркоров.

На видео была "нарезка" из выступлений Поляковой на одном из шоу, где она выступала в образе Киркорова. Звезда ответила на поздравления и поблагодарила певца.

Напомним, недавно Полякова представила документальный фильм о "Королеве ночи".

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