Документальная лента "Ее величество" посвящена легендарному туру певицы "Королева ночи".

17 января украинская певица Оля Полякова отметила день рождения. Впервые за долгое время певица встретила свой личный новый год в Украине. Празднование, на котором собралось порядка 25 человек, состоялось в кругу семьи и самых близких друзей.

По этому случаю Полякова решила сделать подарок всем фанатам: ее команда выпустила документальный фильм "Ее величество". Он посвящен полюбившемуся публике шоу "Королева ночи".

"Королева ночи" - один из наиболее громких проектов украинского шоу-бизнеса, который принес Поляковой статус "самой гастролирующей певицы" в стране. В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело порядка 10 миллионов человек.

Читайте такжеГарри Поттер с трансами и небинарными персонами: в США задумали снять сериалФильм "Ее величество", срежиссированный Игорем Лымарем, запечатлел самые яркие и памятные моменты эпохи "Королевы ночи", в том числе - стадионное выступление во Львове, собравшее 35 тысяч зрителей.

Напомним, ранее Оля Полякова укатила за границу к загадочному мужчине.

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