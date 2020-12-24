Легендарная итальянская актриса поделилась новым снимком со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Инстаграм снимок из нового фотосета.

Читайте такжеМоника Беллуччи порадовала поклонников архивным снимкомНа фото Белуччи запечатлена в коротеньком вязанном комбинезоне золотистого цвета от DolceGabbana и с роскошной шляпой на голове в тон наряду.

На лице Белуччи густой макияж с акцентом на глаза.

Фотографом выступил Себастьян Фаена, получивший известность, благодаря работе с такими модными изданиями, как Harper’s Bazaar, V Magazine и Vogue.

Сам снимок сделан в Романелли - художественной галерее Флоренции.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая