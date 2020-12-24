Итальянская актриса Моника Белуччи опубликовала в Инстаграм снимок из нового фотосета.
Читайте такжеМоника Беллуччи порадовала поклонников архивным снимкомНа фото Белуччи запечатлена в коротеньком вязанном комбинезоне золотистого цвета от DolceGabbana и с роскошной шляпой на голове в тон наряду.
На лице Белуччи густой макияж с акцентом на глаза.
Фотографом выступил Себастьян Фаена, получивший известность, благодаря работе с такими модными изданиями, как Harper’s Bazaar, V Magazine и Vogue.
Сам снимок сделан в Романелли - художественной галерее Флоренции.
Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.
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