Легендарная итальянская актриса поделилась новым снимком со стильной фотосессии.

Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа.

Читайте такжеМоника Беллуччи в компании молодого манекенщика снялась в фотосессии для модного глянцаАктриса поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На фото Беллуччи предстала в роскошном платье серебристого цвета с глубоким декольте, которое подчеркнуло грудь актрисы. Волосы Беллуччи уложены в объемную прическу.

В качестве украшений она надела колье и сережки от cartier.

На лице у звездной актрисы насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.

На самом снимке Беллуччи окружена мужчинами в костюмах. Они держат ее на руках.

Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая