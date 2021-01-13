Итальянская актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram новый снимок своего роскошного образа.
Читайте такжеМоника Беллуччи в компании молодого манекенщика снялась в фотосессии для модного глянцаАктриса поделилась кадром с фотосессии для журнала Sorbet. На фото Беллуччи предстала в роскошном платье серебристого цвета с глубоким декольте, которое подчеркнуло грудь актрисы. Волосы Беллуччи уложены в объемную прическу.
В качестве украшений она надела колье и сережки от cartier.
На лице у звездной актрисы насыщенный профессиональный макияж с акцентом на глаза.
На самом снимке Беллуччи окружена мужчинами в костюмах. Они держат ее на руках.
Автором снимка, сделанного в латнском кабаре Paradis, стала немецкий фешн-фотограф Эллен фон Унверт. Она получила популярность, когда сняла Клаудиу Шиффер для рекламы джинсов Guess?. Большинство работ Эллен посвящено эротической женственности.
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