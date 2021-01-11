Жена Виктора Павлика станет мамой впервые.

Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина беременна.Читайте такжеВиктор Павлик довел до слез сеть видео с покойным сыном

На своей странице в Instagram она запостила фото, на которых предстала с округлившимся животиком. На фотографиях будущая мама позирует в свободных платьях рядом с мужем.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - подписала фотографии жена Павлика.

Для 26-летней Екатерины это первый ребенок, у Виктора было два сына и дочь: Павел (1999-2020), Александр и Кристина.

Новая жена Павлика: что известно

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет, 29 мая 2020.

В июне 2019 года ряд СМИ облетела новость, что 53-летний украинский певец Павлик ушел от жены к 25-летней любовнице.

Девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Екатерина — концертный директор Виктора.

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Автор: Ольга Робейко