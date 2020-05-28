"Леди совершенство!": молодая жена Петросяна резко ответила завистникам

С тех пор, как роман Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой стал достоянием общественности, пара стала часто подвергаться нападкам.

Татьяну Брухунову, 31-летнюю новоиспеченную жену 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, часто критикуют, считая, что она разбила его семью с Еленой Степаненко.

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Сегодня Брухунова в очередной раз дала отпор грубиянам, пишет "СтарХит".

"Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство!", - заявила 31-летняя супруга юмориста.

Напомним, о романе Петросяна и Брухуновой стало известно около полутора лет назад. По информации СМИ, поженилась пара в декабре 2019 года.

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