Джамала оставила своих сыновей у сестры.

Украинская певица Джамала рассказала, что оставила своих сыновей у сестры в Турции, а сама отправилась на помощь Украине. Она дает интервью зарубежным изданиям и выступает на благотворительных концертах, чтобы собрать деньги для украинской армии, которая сейчас воюет с Россией.

"Мое сердце разрывается каждый день, у меня вина как матери, потому что я оставила своих детей. Им и так сейчас тяжело. Я оставила их с малознакомыми людьми, в новой обстановке, без отца, без меня… Я чувствую за это вину. Но я думаю, что мои дети поймут и простят меня. Я сейчас не могу быть просто мамой или просто Джамалой. Я сейчас должна быть голосами людей, которые не могут сказать, которые сейчас находятся в бомбоубежищах, которых убили, изнасиловали. Я должна рассказать обо всех этих ужасах", - сказала Джамала в интервью Славе Демину.

Она добавила, что сейчас ее сыновья болеют, поэтому сестре приходиться бегать с ними по врачам. А сама Джамала последний раз видела их 25 марта.

Напомним, ранее Джамала высказалась о российских звездах из Украины, которые отмолчались о войне.

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