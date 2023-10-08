На войне непогода может приносить немало проблем, но и также немного помогает защитникам, пояснил певец.

Певец Виталий Козловский, который летом получил повестку и пошел защищать Украину, показал фанам видео. Он отметил, что снимал его недавно, но кадры уже можно считать архивными.

Артист рассказал, как военные относятся к дождю. На войне непогода может приносить немало проблем, но и также немного помогает защитникам.

"Знаете, что на передовой одновременно и хорошо и плохо? Дождь. С одной стороны - все сырое, в грязи, и блиндаж заливает. С другой - это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности", - написал Козловский.

На видео Козловский и его сослуживец стояли под дождем на позициях. Военный шутил, что певец "призвал" непогоду.

"На видео мы смеемся и шутим, потому что до того я сказал, что буду песнями вызывать дождь. Как видите, подействовало. P.S. Очень уважаю и люблю этих людей!" - отметил артист.

В комментариях фаны пишут:

"Нам дома холодно, а здесь... Это ужас. Мне всегда так жаль парней, которые мерзнут, все мокрые, или насекомые... Я не представляю ... держитесь!"

"Всегда знала, что вы настоящий мужчина! Не прячетесь за границей, а пошли выполнять свой гражданский долг. Честь и хвала, потому что война не где-то там.. Она по всей Украине. Божьей защиты и благодарность за то, что держите над нами небо!"

"Берегите себя, вы наша сила! Пусть Господь вас охраняет".

Козловский показал видео с позиций

Напомним, недавно известный продюсер сообщил, что Игорь Кондратюк может забирать у Козловского "львиную часть" его военной зарплаты.

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