Мужчина решил рассказать об этом в сети.

Известный украинский ведущий и многодетный отец Анатолий Анатолич, рассказал, что не получил отсрочку от мобилизации.

40-летний мужчина показал в своем Instagram фото из программы "Резерв+". На нем написано, что запрос Анатолия отклонен, ведь он якобы имеет менее трех несовершеннолетних детей в семье.

"Отсрочка не предоставлена. По данным из Государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС) вы имеете менее трех несовершеннолетних детей в браке. Если это не так, обратитесь в ГРАГС для исправления данных и подайте запрос повторно", - говорится в сообщении.

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Но ведущий лишь пошутил над отказом и написал об этом так:

"По версии "Резерв+" у меня нет трех детей. Как мне об этом сказать жене?".

К слову, ведущий Анатолий Анатолич более 15 лет состоит в браке с пиарщицей Юлой. Супруги воспитывают троих детей: 13-летнюю дочь Алису, 11-летнюю дочь Лолиту и 3-летнего сына Нила.

Напомним, ранее известного украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киеве остановили сотрудники ТЦК.

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