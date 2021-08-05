Американка ночует в автомобиле.

Старшая дочь известного американского рэпера Андре Ромелл Янга (более известного под псевдонимом Dr. Dre) 38-летняя ЛаТанья Янг рассказала, что едва сводит концы с концами.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам женщины, ей негде жить, поэтому она ночует в автомобиле, а ее четверо детей живут у друзей.

"Мои дети сейчас остаются у друзей – в машине живу только я", – сказала она.

Читайте такжеСнуп Догг несколько дней вел стрим игры без звука: фанаты пытались помочь, но не смоглиЯнг работает курьером в нескольких сервисах доставки еды. Она неоднократно просила у отца помощи, но тот уже полтора года не дает ей ни копейки.

Отмечается, что у Янг даже нет номера телефона Dr. Dre, поэтому она вынуждена с ним общаться через представителей. По ее словам, отца она не видела уже 18 лет.

ЛаТанья Янг – дочь рэпера Dr. Dre от первого брака. Когда девочке было 5 лет, рэпер разошелся с ее мамой, Лизой Джонсон.

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Автор: Катерина Шварц