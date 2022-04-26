Еще в 2014 году Кароль отказалась от концертов в РФ.

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала то, что Россия запретила ей въезд на 50 лет. По словам певицы, она еще с 2014 года туда не ездит.

По словам Кароль, она отказалась от концертов в стране-агрессора еще тогда, когда Россия оккупировала Крым.

"Я вообще даже не знаю, надо ли на это обращать внимание. Ну какие-то "писюльки" себе пишут, мне все равно. Я туда и не ездила, понимаете. Вот в чем дело. Я еще с 2014 хорошо поняла, с чем имеем дело, и отказалось от всех концертов, контрактов и разных продюсирований, тогда еще мне приписывали очень много всего, поэтому для меня сегодняшняя история с невъездом – не проблема, что я потеряла какие-то концерты, деньги и так далее. Я для себя это решила давно, когда еще началась война", – рассказала певица в эфире телемарафона.

Также она добавила, что Украина также должна запретить въезд в нашу страну российским звездам, которые поддерживают путинский режим. По словам певицы, Украине не нужны люди, которые поддерживают геноцид нашего народа.

Отметим, Тина Кароль выступает в Европе и собирает деньги на помощь Украине в войне, которую на нашей территории развязала Россия.

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала о выступлении на стадионе с Кароль и Дорофеевой.

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