Хореограф показала, как выглядит ее живот после рождения двоих детей.

Украинский хореограф Илона Гвоздева решила откровенно поговорить со своим подписчиками в Instagram. Девушка не стала что-то скрывать от них, а показала свое тело после рождения двоих детей.

На снимке видно не такой уж и упругий живот Гвоздевой, какой она обычно показывает на отфотошопленных фотографиях. Звезда призналась, что так она выглядит после родов, да и ей уже 33 года.

При этом Илона старается держать себя в форме. Хореограф регулярно занимается спортом и мотивирует своих фолловеров. Что касается правильного питания, то, скорее всего, Гвоздева устраивает себе читмилы. Так, звезда неоднократно показывала, как ее супруг готовит вкусняшки, от которых отказаться крайне сложно.

Напомним, ранее Илона Гвоздева показала страстные танцы вокруг швабры.

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