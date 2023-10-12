Она очень болезненно переживала расставание.

"Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова вспомнила тяжелый период в жизни, когда думала покончить жизнь самоубийством. В то время она болезненно переживала разрыв с возлюбленным.

"Как человек, находившийся на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ничего!" Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом", - начала рассказ Усанова в Instagram.

Она говорит, что когда посещают такие мысли, подчиняться им нельзя. В любом случае нужно продолжать борьбу. Девушка призналась, что тогда ее спасли вера, надежда и любовь. Она старалась думать о хорошем и о том, что ее жизнь имеет смысл.

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"По своему опыту могу сказать, что наш ум должен быть нашим другом, и он является нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы лелеем в себе, хороши ли мы садоводы в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждую секунду. И самоубийство - это никогда не выход", - подытожила Усанова.

Чем известна Ангелина Усанова

Ангелина Усанова - победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023". Представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября 2023 года в Сан-Сальвадоре.

Кроме того, Усанова является певицей, автором песен, музыкантом. Пишет и исполняет песни по теме мира, экологии и любви. Также она обладает статусом мастера йоги.

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