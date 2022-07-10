Артист показал душевное видео из родного Харькова.

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Вот уже пять месяцев он занимается волонтерством, поэтому вынужден колесить по разным городам.

Но самую большую радость за последнее время ему принесла поездка в родной Харьков. Крупин настолько соскучился за городом, в котором родился и вырос, что даже вышел на улицу и спел под гитару свою новую украиноязычную песню "У нашому місті".

"Не был в родном городе с начала войны. Встретил почти всех. Харьковчане – это железо", – подписал видео Крупин.

Напомним, ранее Миша Крупин рассказал, что война застала его в Киеве. А вот его супруга и ребенок находились в Харькове. Позже им удалось выбраться из постоянно обстреливаемого города.

Также артист говорил о том, что в результате бомбардировок Харькова пострадала и его квартира.

Сейчас лидер "Коррупции" занимается волонтерством и помогает собирать деньги на гуманитарную помощь для харьковчан. Также он собирает деньги на приобретение машин для украинских военных и выступает на благотворительных концертах.

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