Милла Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров"

Мировая премьера фильма "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года.

В сети появился новый кадр из фильма "Охотник на монстров" — экранизации игры Monster Hunter: World от студии Capcom.

Как пишет animenewsnetwork, на фото можно увидеть главную героиню Натали Артемис, роль которой играет Милла Йовович.

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По сюжету, элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ.

В фильме также снимались Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером картины выступил муж Йовович - Пол У.С. Андерсон, снявший несколько фильмов франшизы "Обитель зла".

Мировая премьера фильма "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года.

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