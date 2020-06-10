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Милла Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров"

05:19, 10 июня 2020
Кино и музыка
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Милла Йовович играет главную героиню Натали Артемис / фото animenewsnetwork.com

Как пишет animenewsnetwork, на фото можно увидеть главную героиню Натали Артемис, роль которой играет Милла Йовович.

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По сюжету, элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ.

В фильме также снимались Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером картины выступил муж Йовович - Пол У.С. Андерсон, снявший несколько фильмов франшизы "Обитель зла". 

Мировая премьера фильма "Охотник на монстров" запланирована на сентябрь 2020 года.

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Теги: #Милла Йовович