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Украинская модель с 13-м размером груди установила рекорд

18:25, 09 июля 2020
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Мила показала грудь / фото instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова установила рекорд. Она стала рекордсменкой в категории "Самая большая натуральная грудь Украины".

"Поздравляю вас с поставленным рекордом, это круто", "Мила, вы просто фантастически красивая женщина", "Ура, вы замечательная, уверена ещё долго этот рекорд не побьют", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова станцевала под песню "Вечериночка".

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