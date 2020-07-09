Украинская модель с 13-м размером груди установила рекорд
18:25, 09 июля 2020Звезды
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Мила Кузнецова установила рекорд.
Мила показала грудь / фото instagram.com/mila_kuznetsova10
Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова установила рекорд. Она стала рекордсменкой в категории "Самая большая натуральная грудь Украины".
"Поздравляю вас с поставленным рекордом, это круто", "Мила, вы просто фантастически красивая женщина", "Ура, вы замечательная, уверена ещё долго этот рекорд не побьют", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова станцевала под песню "Вечериночка".
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