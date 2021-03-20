Премьера картины запланирована на 30 апреля.

В сети появился трейлер драмы «Четыре хороших дня» стримингового сервиса Netflix, главные роли в которой исполнили актрисы Гленн Клоуз и Мила Кунис. Они играют мать и дочь.

Читайте также«Лига справедливости Зака Снайдера»: как фильм оценили критики и зрителиРолик опубликован на YouTube-канале Movie Coverage.

Мила сыграла 31-летнюю Молли, наркоманку с большим стажем. Она перевоплотилась до неузнаваемости. Выглядит изможденной, усталой.

Игру обеих актрис высоко отметили критики – впервые картина была показана на фестивале независимого кино «Санденс».

Фильм «Четыре хороших дня»: трейлер

Фильм «Четыре хороших дня»: что известно о картине

Драма «Четыре хороших дня» основана на реальных событиях.

Премьера фильма запланирована на Netflix 30 апреля 2021 года.

По сюжету Молли отчаянно пытается ухватиться за последний шанс на спасение и обращается к матери.

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Автор: Катерина Шварц