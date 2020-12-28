Микеле Морроне следит за своей фигурой.

Популярный актер Микеле Морроне опубликовал в Instagram новую фотографию.

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На снимке он предстал в обнаженном виде. При этом фото было сделано по пояс. Таким образом Морроне засветил свой стальной пресс. Стоит отметить, что актер следит за питанием и занимается спортом.

Кроме того, на его теле есть множество татуировок, которые вовсе его не портят. Чаще всего звезда эротического фильма "365 дней" набивает себе какие-то цитаты.

Кто такой Микеле Морроне:

Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Ломбардии. Актером решил стать еще в подростковом возрасте

Актерский дебют Микеле Морроне состоялся в 2010 году на сцене театра Teatro Fraschini в Павии

После премьеры "365 дней" в польском Tinder появился аккаунт Микеле Морроне, но это подделка

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Автор: Диана Могилевич