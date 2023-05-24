Ранее артистке удалось побороть рак яичника. Теперь она вынуждена регулярно обследоваться.

Известная певица Мика Ньютон, которая более 15 лет назад стала автором саундтреков к российскому сериалу "Кадеты", поделилась фото с онкологического центра. Артистка призналась, что посещает его регулярно, чтобы контролировать состояние своего организма.

Мика уточнила, что это стало частью ее жизни после того, как у нее диагностировали рак яичника. Победить недуг удалось, однако сейчас критически важно поддерживать состояние и регулярно сдавать анализы.

"Каждый раз, когда мне нужно ехать в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще 1,5 года ездить сюда на чек-апы (проверки, - ред), чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове", - рассказала Ньютон своим подписчикам.

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Она призналась, что после пережитого ей больно видеть людей в инвалидных колясках, которые только начинают свой путь лечения.

"Мы счастливы жить эту жизнь, и не имеет значения насколько она трудна", - резюмировала Мика Ньютон.

Болезнь Мики Ньютон

В 2020 году артистка рассказала, что у нее диагностировали рак яичников. Она лечилась сначала за границей, но только украинские врачи смогли ей помочь.

Звезда призналась, что на лечение рака она потратила немало денег, но за границей все медицинские процедуры покрывала страховка.

Напомним, Мика Ньютон призналась, что сожалеет о работе с сериалом "Кадеты".

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