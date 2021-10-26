Михалок отметил, что никакого значения конфликту не придавал.

Лидер "Brutto Nostra", белорусский рок-певец Сергей Михалок обратился к фанатам группы в связи с инцидентом на концерте музыкантов в Полтаве.

На записанном 4-минутном видео Михалок попытался объяснить свои действия.

Он отметил, что видео не является "какими-то комментариями" для широкой общественности, потому что он "не разговаривает ни с курицами, ни с петухами".

Свои концерты Михалок назвал "интерактивным шоу" с "музыкальной эксцентрикой". Как раз в момент исполнения "горячего соло" кого-то из музыкантов, он подошел к людям возле сцены. Те, по словам лидера Brutto, были "под сливой" и имитировали скуку.

"Я думаю: ого. Ну я вас уже и не отпущу. Я стал чуть поддевать… Смотрю, охрана уже начала выводить одного "швайка". Думаю, вот черт! Я говорю: давайте его на сцену сюда с гитарой! Сейчас я устрою дуэль. Чувак выходит на сцену, а я в ушных мониторах. Понимаю, что он что-то грубое кричит, но слов не могу разобрать", – рассказал Михалок.

После чего Михалок ударив подвыпившего зрителя.

"Ну имидж предполагает. Fight, и все дела… Я тихонечко его боднул. Он даже больше там не от удара, он… Не буду отмазываться, "дал бычка", у нас это называется", – сказал музыкант.

После драки Михалок пошел вести шоу дальше. Он заметил, что никакого значения конфликту не придавал, поскольку пострадавший никаких претензий не высказывал, а продолжал сидеть в зале.

Драка на концерте Михалка в Полтаве

Михалок обругал мужчину, который вышел на сцену во время его концерта в Полтаве. Певец ударил неизвестного и грубо с ним общался. В частности, он начал спрашивать, есть ли у человека билет на его выступление.

Оказалось, мужчина не заплатил за концерт Михалка, что сильно разозлило экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой".

Правоохранителей на место инцидента вызвали очевидцы. Как выяснилось позже, пострадавший мужчина наотрез отказался писать заявление на Михалка. По факту конфликта открыто уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Автор: Яна Ставская