Михалок начал свою речь со стихотворения белорусского поэта Янки Купалы.

Солист группы Brutto и экс-лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок снял видеообращение к жителям Беларуси в связи с протестами в стране и фальсификацией выборов.

Музыкант заявил, что не признает официальные результаты президентских выборов и настаивает на повторных. Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале Brutto Nostra.

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"Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны", - заявил Михалок.

"Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах", - добавил лидер группы Brutto.

В качестве примеров достойных кандидатов на пост президента Беларуси он назвал нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич, поэта Лявона Вольского и спортсмена Виталия Гуркова.

Сергей Михалок и его политическая позиция: что известно

Музыкант Михалок и его продюсер Азизбекян решили получить право на постоянное проживание в Украине, не отказываясь от белорусского гражданства. Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властями Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса.

Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживала Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

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Автор: Ольга Робейко