Инсульт у скандального актера Ефремова опровергли
13:02, 14 августа 2020Звезды
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Данную информацию об инсульте опровергли.
У Ефремова не было инсульта / фото УНИАН
У известного актера, который стал участником смертельного ДТП, Михаила Ефремова не было инсульта.
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У него нет нарушений мозгового кровообращения, передает Пятый канал.
Источник канала рассказал, что Михаил пока остается в больнице на выходные. Ранее также говорилось о том, что плохое самочувствие могло быть вызвано стенозом сосудов. Этот диагноз спровоцировало злоупотребление алкоголем.
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