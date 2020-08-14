Инсульт у скандального актера Ефремова опровергли

Данную информацию об инсульте опровергли.

У известного актера, который стал участником смертельного ДТП, Михаила Ефремова не было инсульта.

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У него нет нарушений мозгового кровообращения, передает Пятый канал.

Источник канала рассказал, что Михаил пока остается в больнице на выходные. Ранее также говорилось о том, что плохое самочувствие могло быть вызвано стенозом сосудов. Этот диагноз спровоцировало злоупотребление алкоголем.

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Автор: Диана Могилевич