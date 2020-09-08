Ефремову дали 8 лет колонии / фото ua.depositphotos.com
Скандального актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня текущего года.
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Сегодня, 8 сентября, суд признал его виновным, передают РИА Новости.
Суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора его возьмут под стражу.
Также в ходе заседания судья Елена Абрамова отвергла версию защиты о том, что Захаров погиб по вине очевидцев или врачей.
"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными", - заявила судья.
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