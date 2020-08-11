Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
14:46, 11 августа 2020Звезды
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Актеру стало плохо во время заседания суда.
Михаил Ефремов / фото УНИАН
Актеру Михаилу Ефремову, который попал в смертельное дорожно-транспортное происшествия, стало плохо в зале суда.
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Участнику ДТП вызвали скорую и госпитализировали, передает РБК.
"Была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова", — сказали в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.
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