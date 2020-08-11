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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

14:46, 11 августа 2020
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Михаил Ефремов / фото УНИАН

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Участнику ДТП вызвали скорую и госпитализировали, передает РБК.

"Была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова", — сказали в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

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