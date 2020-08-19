цей матеріал доступний українською

Ефремова эвакуировали из зала суда (видео)

14:04, 19 августа 2020
Звезды
895 0
Ефремова эвакуировали из зала суда / Скріншот YouTube

Читайте такжеУмер звезда "Огненных колесниц" и "Полтергейста"

В сети появилось видео, как скандального актера выводят из здания, передают РИА Новости.

 Возле помещения находилось много людей и журналистов. При этом конвоиры попросили людей разойтись.

Эвакуация произошла из-за того, что поступил сигнал о минировании Пресненского суда Москвы. Такую информацию предоставил аноним.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter