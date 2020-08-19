Ефремова эвакуировали из зала суда (видео)
14:04, 19 августа 2020Звезды
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Здание суда заминировали.
Ефремова эвакуировали из зала суда / Скріншот YouTube
Актера и участника смертельного дорожно-транспортного происшествия 19 августа эвакуировали из зала суда.
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В сети появилось видео, как скандального актера выводят из здания, передают РИА Новости.
Возле помещения находилось много людей и журналистов. При этом конвоиры попросили людей разойтись.
Эвакуация произошла из-за того, что поступил сигнал о минировании Пресненского суда Москвы. Такую информацию предоставил аноним.
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